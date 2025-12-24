傳藝金曲獎1/1起報名 禁止完全AI生成、共創須揭露

「第37屆傳藝金曲獎」將從115年1月1日開放報名，只要是114年1月1日至同年12月31日間首次發行的傳統暨藝術音樂專輯，以及正式公開展演的戲曲作品，皆可在2月2日前報名參賽，本屆獎項總獎金為385萬元，期盼透過獎項肯定，持續為傳統藝術注入創作能量。

明年傳藝金曲獎有多項新規定，因應創作型態與產業現況發展，明年也針對部分獎項制度進行調整。其中，「評審團獎」擴增提名資格，未來除了報名的作品納入評選外，評審委員也可提名符合該屆報名須知規定演出時間內的戲曲表演類作品，不再侷限於已報名的參賽者。另外，因近年「最佳影音出版獎」報名件數較少，經整體評估後，該獎項將自第38屆起（116年）取消。

此外，因應近年生成式AI技術日益普及所帶來的創作型態變化，本屆於報名須知中明定，不接受整首樂曲、歌詞或劇本等完全由生成式AI生成的作品，以維護藝術創作的原創精神；只是屬運用AI共同創作的跨界類型作品，仍得報名參賽，並須由報名單位簽署切結書確認作品並非完全以生成式AI作為創作工具。另考量過往評選實務中，曾出現同一演員以同一作品同時報名「最佳偶戲主演獎」及「最佳青年演員獎」的情形，為維持制度公平與合理性，本屆也新增規定，該兩獎項同一演員於同一作品僅得擇一獎項報名參賽。

報名相關規定與資訊，可上傳藝金曲獎官網查詢。