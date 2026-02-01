傳蘋果攜手谷歌Siri大升級 分析師：強強聯手

外媒報導指蘋果將攜手谷歌，導入Gemini模型，Siri性能有望大幅提升。分析師認為，蘋果在AI領域較其他業者落後，蘋果若攜手谷歌導入Gemini，將有助強化Apple Intelligence，是雙贏做法；不過，蘋果在軟體與服務策略不會僅限單一夥伴，未來有望看到更多AI業者加入戰局。

彭博報導指蘋果AI服務可望導入谷歌旗下Gemini模型，預計2月加入Apple Intelligence行列，最快將在iOS 26.4中推出，屆時Siri有望成為最強AI助理。蘋果執行長庫克在電話會議上指出，雙方合作將提供使用者許多全新體驗，運算將同時在裝置端與私密雲端環境中進行，維持隱私保護。此外，蘋果仍將持續推進部分自家技術的獨立研發。

國泰證期處協理蔡明翰分析，相較其他業者，蘋果在AI領域處於停滯狀態，雖然曾有消息指出將有大規模改版，但遲遲未發布。

蔡明翰說，蘋果最大的優勢在於背後龐大市占以及忠誠用戶，攜手谷歌可說是強強聯手，有望強化生態系，進一步拓展應用範疇，是雙贏的做法。從競爭角度來看，也對OpenAI等業者造成不小壓力，他說：『(原音)這對雙方都會有非常大的加分，我講的是蘋果或者是谷歌的部分。因為谷歌它的成果必須要平台能夠讓大家使用，假設今天就是功力有到，加上大家就是只是要平台露出，蘋果就是一個最大的平台。』

蔡明翰說，透過導入Gemini，有望大幅強化Siri功能，而軟體體驗提升也有望推升蘋果銷售。他並指出，蘋果多次強調軟體與服務策略不會侷限於單一夥伴，將維持多元合作的態度，因此未來可望看到其他AI業者加入戰局。(編輯：宋皖媛)