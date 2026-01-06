傳蘋果高層住韓國飯店 談DRAM長約搶供應

▲傳出韓國記憶體大廠三星記憶體報價調漲，而蘋果等客戶為了搶供應，長住韓國飯店協商。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] AI伺服器拉貨把記憶體供需推到緊繃，DRAM「搶貨戰」甚至蔓延到談判現場。外媒Wccftech引述韓國消息指出，三星與SK海力士今年第一季對客戶報價，傳出較去年第四季大幅上調約6到7成；在價格飆升、產能吃緊下，蘋果為了確保接下來2到3年的DRAM供應，傳出派高層長住韓國京畿道華城一帶飯店，直接與供應商展開長約協商。

報導提到，蘋果先前與供應商簽訂的長期供應協議（LTA）傳出將在本月底到期，為避免新一波缺貨衝擊iPhone等產品供應，公司改採更積極的方式「駐點談判」，希望把關鍵記憶體供應先鎖住。相同的搶貨壓力也波及其他科技大廠，包含Google、戴爾等公司也被點名曾前往三星與SK海力士洽談，連帶推升當地商務住宿需求。

廣告 廣告

在成本端，市場亦傳出蘋果採購的12GB LPDDR5X記憶體單顆價格可能來到70美元，較2025年初水準大幅上漲230%；而即便成為優先客戶，也難完全躲過「加價換供應」的現實，因市場預期本季DRAM合約價仍可能出現顯著上行。

研調機構Counterpoint Research則提醒，記憶體短缺與報價走高，已推升智慧手機零組件清單（BoM）成本，並可能壓抑後續出貨表現。不過，報告也指出，蘋果因供應鏈掌控度較高、且自研晶片有助於壓低整體物料成本，相對更有空間吸收記憶體漲價壓力。

三星共同執行長盧泰文近期也形容這波記憶體短缺「前所未有」，並直言沒有任何公司能置身事外，凸顯此波供需失衡對整體消費性電子供應鏈的影響仍在擴大。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

記憶體「超級週期」還沒結束？全球市場專家：第二季價格再漲40%

記憶體飆不停！全球消費性電子準備大爆漲？三星：沒有公司能倖免

記憶體模組廠好狂 威剛、十銓11月自結獲利年增破1000%