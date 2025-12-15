傳蘋果2025還有新品 內部程式碼爆「它」將迎大升級

科技中心／倪譽瑋報導

科技媒體爆料，iOS 26內部版本程式碼發現，蘋果似乎已在AirTag 2做準備。圖為第一代AirTag。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果（Apple）旗下的AirTag可掛在物品上，該物遺失了可透過iPhone來追蹤。日前外媒報導，iOS 26內部版本（internal build）程式碼洩漏，其中「2025AirTag」的部分可見，AirTag將迎來擁擠場所追蹤強化、電量報告更詳細等升級；其代號名稱也值得玩味，外媒評價，蘋果在今（2025）年發布AirTag 2「理論上仍然有可能」，正確資訊仍以官方為主。

廣告 廣告

據外媒《9to5mac》報導，AirTag在2021推出後，至今一直未有新一代產品，相比iPhone、MacBook系列更為低調。不過日前有爆料者取得iOS 26內部版本程式碼，發現一個代號為「2025AirTag」的部分，似乎預示著蘋果已經對新一代的AirTag有所規劃。

Macworld記者Filipe Espósito指出，程式碼中可見蘋果正在開發新款HomePod mini，預計將搭載S10晶片；還有果粉期待的「AirTag 2」將迎來5大改變：配對流程改進、精確尋找（Precision Finding）功能、更詳細的電池電量報告、擁擠場所追蹤強化、移動追蹤（Improved Moving）功能提升。

另外，《9to5mac》評價，內部版本中的「2025AirTag」相當有趣，距離2025年還有約半個月的時間結束，蘋果計劃在今年發布AirTag 2「理論上仍然有可能」；但目前皆為傳言，最新資訊有待官方公布。

更多三立新聞網報導

熬夜注意！醫推「升級版大蒜」一天1至3瓣 護肝抗疲勞

勞保紓困貸款開辦！首日湧2.87萬件申請「借超過28億」

掃地機器人始祖破產！欠債60億被中國企業接手 股票變壁紙

網造謠「成功嶺演習砲擊民宅」死傷眾多 全場見2字秒戳破

