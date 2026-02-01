傳行政機關可拒供資料、卓榮泰不用答詢 李貞秀：執政黨麥來亂

民眾黨「陸配」準立委李貞秀將於3日到立院宣誓就職，中選會1日公告遞補當選。（摘自李貞秀臉書）

民眾黨將遞補包括「陸配」李貞秀在內的6名新任立委，預計3日到立院宣誓。但今（1日）卻有「知情官員」聲稱，內政部若認定李貞秀就職無效，行政機關無法配合李調閱資料，且行政院長卓榮泰、各部會首長也可不用答詢；綠委吳思瑤更指李未放棄中國籍，勢必要為中共效命等。對此，李貞秀反擊，「流水的執政黨麥來亂」。

根據《自由時報》1日報導指出，有「知情官員」表示，由於李貞秀尚未出具申請放棄國籍證明，主管機關內政部若認定就職無效，李向各部會調閱資料時，行政機關沒辦法配合，且李質詢時，卓榮泰、各部會首長及官員也可不用回答。

對此，李貞秀1日晚間於臉書發文表示，「鐵打的中華民國文官，流水的執政黨麥來亂。」

而李貞秀辦公室也發表聲明，「立委是代表民意，為了回應多元族群而發聲」，李貞秀是依據《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》正當法律權利及程序產生的立委，其背景正代表廣大新住民在台灣社會中同樣扮演重要的角色，「族群背景絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成『國安風險』」。

李貞秀辦公室提及，執政黨一方面高喊多元平等，另一方面卻用族群進行政治抹黑，此種語言暴力令人遺憾；出身從來不應成為妨礙投身公共服務的障礙，反而更能成為多元意見的群體心聲，因此李貞秀的就任，是台灣民主制度接納多元聲音的成果，多元聲音正是民主自由可貴的實踐，而不是抹黑及貼標籤的工具。

李貞秀辦公室質疑，「尚未宣誓即遭未審先判，是誰在違反法治精神？」依《中華民國宣誓條例》第6條規定，「立法委員將恪遵憲法、效忠國家、依法行使職權。」令人疑惑的是，不論是李貞秀或任何一位立委宣誓誓詞時，恪遵的是《中華民國憲法》，依據的是中華民國法律行使職權，並沒有李貞秀與別人不同之情形。

李貞秀辦公室說，同樣就任立委後，行政機關依法行政，依據相關法律及規定受立委監督，不論是李貞秀或行政機關，都是遵循中華民國的法律行事，「為何是李貞秀依法就任前，吳思瑤就能未審先判指涉，李貞秀的質詢、索取資料或相關會議，會讓行政機關跟立院議事產生國安問題？這是在對中華民國體制及法律沒自信的發言嗎？」

李貞秀辦公室強調，台灣是依法行政的國家，若有關國籍與國安的疑慮，都有明確的法律規範；執政黨若真關心國安，就應相信中華民國的法律制度，而非特別貼標籤在李貞秀身上煽動社會恐懼、用話術抹黑，這才是真正危害社會信任與民主根基的作為。

最後，李貞秀辦公室稱，李貞秀會依循民眾黨堅守民主、法治、多元、共融的核心價值，立院更是代表全民、保障民主的地方，不容許任何人以意識形態壟斷發言空間，請吳思瑤停止操弄族群對立、收回不實指控，還給國會清明，也還給人民多元、包容的民主台灣。

