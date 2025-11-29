傳袁惟仁已送台東馬偕急救！摯友紀寶如認了「失聯中」：很著急

即時中心／徐子為報導

知名音樂人「小胖老師」袁惟仁7年前在上海腦溢血倒下，返台治療後又在家中摔倒，目前呈現植物人狀態，今（29）晚間5時傳出他因身體不適，在家屬陪同下已送往台東馬偕醫院急救。而過去常探望袁惟仁的紀寶如稍早也做出回應。

台灣優質生命協會祕書長、演員紀寶如往常去探望袁惟仁，袁臥床多年，今疑因身體不適，由救護車緊急送往醫院診治中，不過詳細病情仍有待進一步釐清。



媒體《自由時報》報導引述紀寶如回應：「抱歉，還沒聯絡上，也很著急。」而袁惟仁前妻陸元琪也透過經紀人回應：「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」





