傳被派督導藍營南部選情致反彈 張顯耀：黨內有不同聲音很正常

前國民黨立委張顯耀接任國民黨智庫「國家政策研究基金會」執行長，今（29日）首度出席智庫公開活動。（圖／李智為攝）

前國民黨立委張顯耀接任國民黨智庫「國家政策研究基金會」執行長，今（29日）首度出席智庫公開活動，針對先前傳出被黨主席鄭麗文指派輔選南部選舉，引發地方反彈一事時，張顯耀表示，黨內有不同聲音是很正常的事，並強調大家都關心選戰及國民黨的未來。

先前有消息傳出，鄭麗文有意指派張顯耀接任副主席，輔選南部選舉，讓地方人士頗有微詞，還引起前立法院長王金平不滿。後續張顯耀僅接任國民黨智庫執行長，並未接任副主席一職。

廣告 廣告

張顯耀今出席智庫辦理的「關稅陷阱：半導體供應鏈重組下的台灣風險」時，被問及先前傳言時先是否認，再表示「黨內有不同聲音是很正常的事」。

張顯耀強調，大家都關心選戰，也關心國民黨的未來，這很正常，都沒問題，他隨後也說，關稅問題和台灣未來比較重要。

至於原先傳出張顯耀下週原會出席國共智庫交流，最後卻沒在出席名單上，後續是否會出席？張顯耀則說，後續再對外報告，而他下週會在智庫。



回到原文

更多鏡報報導

鬧僵？王金平辦餐會未邀鄭麗文 稱「柯志恩才代表國民黨」

鄭麗文駁不合傳言 邀王金平出任黨最高顧問

力促國共交流「強強聯手」 鄭麗文：親人之間不會骨肉相殘

桃園人妻辦公室放床！火辣激戰「已婚小哥哥」 被抓包全裸看光光