傳被獻祭「靈媒稱陳都靈已遇害」過程PO暗網賣 點名下個目標姓胡！網全猜他

于朦朧（右）墜樓案疑雲未解，近期美國靈媒爆料陳都靈（左）恐遭獻祭，甚至傳出已遇害，消息引發網路高度關注。

中國演藝圈近日宛如被拉進一場「無限延伸的懸疑宇宙」。男星于朦朧墜樓疑雲尚未釐清，相關傳聞與陰謀論在網路持續發酵。

如今風暴再次擴大——美國靈媒Kandis Starr接連點名女星陳都靈，並出現更震撼的「新說法」，讓網友再次掀起熱烈討論。儘管多項說法尚未獲任何官方證實，但在網路上已成近期最熱門的懸案級話題。

陳都靈「獻祭」傳言如何出現？

據悉，1個月前網路曾流傳一段詭異直播影片，主角被部分粉絲認為與陳都靈外貌不符，甚至疑似戴著「人皮面具」。影片背景還傳出毆打聲與疑似喊叫聲，雖然陳都靈工作室曾出面否認，但相關傳言仍持續延燒。部分網友更推測，陳都靈可能遭囚禁，並由替身在公開場合代替出現。

靈媒與網紅爆料說了什麼？

美國靈媒Kandis Starr在與于朦朧進行通靈時，聲稱有人計畫以陳都靈作為「獻祭」，日期定在12月5日。網紅「蓓姨」也在YouTube頻道「蓓姨California Life」引述此說法，並指出該日期與中國高層人物蔡奇生日重疊，因而引發更多猜測。

新爆料「陳都靈已遭遇害？」

然而蓓姨今（2日）再度上傳影片，轉述另一名美國靈媒Deborah的說法，指稱陳都靈已經遇害。據其描述，上個月（11月）22日最後一次通靈時陳都靈「狀況不好但還活著」，但上週遭綁架者殺害，根據蓓姨與靈媒說法，陳都靈遭綁架時，被迫與一名「編號100」的人搏鬥求生，過程被綁架者視為娛樂，將其生死掙扎拍成影片，甚至在暗網直播販售。陳都靈臉部還遭到焚燒，最終在礦區喪命。

更令人震驚的是，靈媒提到在陳都靈臨終前，于朦朧與郭俊辰「陪伴在她旁邊、撫慰她靈魂」。同時還指涉兩位首長（姓王與姓董）、于朦朧經紀人杜強，並推測杜強可能藏身索馬里，涉及更多非法活動。

靈媒甚至警告，邪教組織的下一個目標可能是一位姓胡的男星，網友猜測指向胡歌。

于朦朧墜樓案與陳都靈傳言有關聯嗎？

目前關於陳都靈的消息皆來自靈媒與網紅爆料，真實性尚未獲得證實。由於于朦朧墜樓案仍未釐清，兩起事件是否存在關聯，外界仍在持續關注。

