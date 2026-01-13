傳要求中國客戶全額預付H200晶片 輝達說話了

輝達表示從未要求客戶全額預付H200晶片訂單。路透社



人工智慧（AI）晶片設計龍頭輝達（NVIDIA）去年獲美國川普政府放行，可銷售H200晶片給中國客戶。近日有媒體報導指出，輝達要求中國客戶必須全額預付訂單，以防中國政府出手阻擋導致公司重大虧損。輝達週二（1/13）對此首度做出回應表示，從未要求客戶全額預付訂單。

輝達今日回應路透社置評要求表示，該公司「從不會要求客戶為還沒收到的貨預先支付款項」。

路透社上週四（1/8）報導指出，輝達過往接受中國客戶訂單時，慣例作法包括先預付部分款項作為訂金，但並未要求全額預付。然而有鑑於中國政府對H200晶片的政策態度仍不明朗，輝達要求下單的中國客戶必須全額預付。

路透社在報導中指出，此舉可說是輝達將官方不確定性的風險轉移至客戶身上。

輝達去年中旬獲川普許可販售特供中國市場的降規版H20晶片，卻遭北京官方下令禁止企業訂購。

去年12月初，美國總統川普宣布將允許輝達銷售更先進的H200晶片至中國市場。H200晶片是目前僅次於Blackwell系列的輝達次佳產品，比剛推出的Rubin產品落後約兩個世代。

雖然川普當時聲稱，中國國家主席習近平對於開放H200晶片銷中的反應良好，但有媒體報導指出，北京要求部分中國科技公司停止訂購H200晶片，並可能強制要求企業採購國產AI晶片。

