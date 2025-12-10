傳要求員工同框700萬聖誕樹拍照上傳惹議 總經理陳漢銘臉書這樣說 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

聖誕節即將來臨，各大企業商場為增添過節氛圍，皆設立精緻華美的聖誕樹。不過，《CNEWS匯流新聞網》今（10）日接獲中華航空員工投訴，指稱中華航空總經理陳漢銘要求員工必須在華航園區的聖誕樹前打卡。投訴員工還提到，公司不僅強制要求，且下班後聖誕樹也尚未點燈，質疑「這樣拍有什麼意義？」記者致電中華航空但直至截稿前尚未回應。

對此聖誕樹，華航員工向《CNEWS匯流新聞網》投訴，疑似造價700萬元，而公司為了提升公司形象及曝光度，強制要求員工必須到聖誕樹前拍照打卡，並上傳社交App；還有員工發布與聖誕樹合照時，撰文透露著無奈。此外，有員工抱怨，下班時間剛好聖誕樹尚未點燈，不懂「這樣拍究竟有何意義？」

廣告 廣告

針對外傳華航聖誕樹要價不菲，陳漢銘疑似也聽到公司內部謠傳，陳日前特別在臉書po出聖誕樹影片照片並發文表示，原來公司努力為企業形象與同仁感受，在充滿感恩的12月聖誕節慶的用心，「加上廠商的配合與質感，可以創造出聽說近十倍的加成效益！」

傳要求員工同框700萬聖誕樹拍照上傳惹議 總經理陳漢銘臉書這樣說 7

陳漢銘以輕鬆正向的態度，面對公司內傳言，並在臉書寫道「這兩天網路有『聽說者』聽說公司這棵樹要價不菲，意指發包與廠商⋯⋯我看了這則貼文感到開心」。

「提醒我一定要好好獎勵發包的同仁，以及延續未來合作的優秀廠商！」陳漢銘表示，謝謝所有幫推廣的網友們，也歡迎大家帶著家人來華航園區走走拍照，與我們共同感受節慶的感恩與氣氛；最後，陳更在貼文結尾使用標籤寫著「其實大可不用聽說，來問清楚就可以勇敢說」。

然而就在高層熱衷於經營公司形象之時，華航員工卻怨聲載道，例如公司也在新官上任後，決定大整修，將廁所改裝為免治馬桶，恐因施工期間，致使員工感到不便。對此種種投訴，《CNEWS匯流新聞網》致電和傳簡訊予華航處理公共關係的魯姓高層，但直至截稿前仍未獲回應。

此外，臉書發文語氣強硬的陳漢銘，於今年3月上任，其背景格外引人注目。陳漢銘年僅46歲，原先並無航空業相關經驗，但憑藉其卓越的經營能力與特殊的人脈背景，逐步在航空業站穩腳步。

2016年，陳漢銘以中華航空發展基金會（航發會）代表人身份，擔任華航法人董事，並同時兼任台灣虎航董事。而後，2020年，陳漢銘更出任虎航董事長，在他的領導下，虎航連續兩年締造營業佳績，成為國籍航空中的佼佼者，帶領低成本航空公司在競爭激烈的市場中脫穎而出，獲拔擢為華航總經理。

相較於陳漢銘個人努力，其家族背景與政商關係更成為外界熱議的焦點。陳漢銘的父親陳忠源不僅是政壇重量級人物，更被視為前總統蔡英文與總統賴清德的重要盟友，這層關係無疑為陳的仕途增添不少光環。

照片來源：翻攝自陳漢銘臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

世界人權日包場電影《大濛》 賴瑞隆憶美麗島事件：民主人權自由得來不易

中午來開匯／直言以陳定南行動力為學習對象 陳琬惠端宜蘭經濟、交通、醫療3大政策牛肉

【文章轉載請註明出處】