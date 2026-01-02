傳親信安排涉共諜案助理林岳龍入市府？蔣萬安駁斥：沒這件事

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

有媒體報導，涉入共諜案的藍營前幕僚林岳龍，曾被台北市長蔣萬安的核心幕僚安排，欲進入北市府工作擔任機要，但遭到時任北市衛生局長陳彥元否決。蔣萬安今（2）日被問及此事時嚴正駁斥，稱完全沒有這件事情。

有媒體報導，日前涉入共諜案、檢調偵訊後以涉犯國家安全法諭令10萬元交保，並限制出境出海的藍營前幕僚林岳龍，曾被蔣萬安的核心幕僚，欲安插其到北市府衛生局擔任機要，但遭到時任衛生局長陳彥元否決。

蔣萬安今天上午出席中山區115年度市長與里長有約活動，被媒體堵訪時問及此事，蔣萬安說，完全沒有這件事情，發言團隊已經對外清楚說明。台北市府副發言人蔡畹鎣回應，市府沒有這樣的人事安排，相關說法跟事實完全不符。真的要講到共諜，民進黨執政下，總統府，國安會、外交部，民進黨中央，都養共諜養到被起訴，總統要不要出來說明一下？



