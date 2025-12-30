傳親哥不認！曹西平身後事暫無家屬出面 遺體恐比照無名屍處收埋

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

藝人曹西平驚傳於昨（29）日在家中猝逝，享壽66歲，具體死因尚待釐清。據媒體報導，首位發現曹西平遺體的乾兒子吳男，因無權力處理後事，警方隨後聯繫上曹西平的兄弟，其中一名哥哥曾接聽電話，警方說明情況後欲再進一步聯絡，卻未再取得回應。由於暫無家屬出面，警方遂通報新北市殯儀館，並比照無名屍程序，先將遺體送往新北市殯儀館冰存。

藝人曹西平驚傳於昨（29）日在家中猝逝，享壽66歲，具體死因尚待釐清。（圖／曹西平 FB）

根據《自由時報》報導，警方曾聯繫上曹西平其中一名哥哥告知狀況，但要再聯絡相關事宜時，電話無人接聽，目前只能比照無名屍先將遺體載送新北市殯儀館冰存。警方表示，檢方相驗後，將由刑大公告認領，若25天後無人認領，於採驗DNA後，聯合祭奠、火化、收埋公墓或公立納骨塔。

依現行作業流程，無名屍體通常由市立殯儀館派遣契約禮儀公司負責收屍，並運送至殯儀館保存。針對非他殺案件，由分局偵查隊報請檢察官相驗，確認死因與身分，相關無名屍體資料須輸入內政部警政署受理報案E化平台的「身分不明系統」，由分局偵查隊陳報警察局刑事警察大隊進行公告；另於相驗的翌日起14日內，彙整並報送該無名屍的性別、年齡外觀、身體特徵、身材、衣著、外型及遺留物等詳細資料，交由新北市刑大公告認領，認領期限為公告發布日起算25日。

新北市殯儀館資深人員透露，依相關慣例，若發現有名無主遺體，且家屬於檢警相驗時未能即時到場，警方查明身分後，檢方可依據已確認的友人或關係人，開立死亡證明書。即便並非家屬或親屬，也可憑該證明書協助處理後續事宜。

