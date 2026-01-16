傳親自拜會！林俊憲稱「沒收到通知」 陳亭妃回應了：待會兩人會碰面

記者楊士誼／台北報導

民進黨台南市長初選民調，以立委陳亭妃勝出，而稍早傳出陳亭妃將在今（16）日上午九點親自前往初選對手、立委林俊憲的辦公室拜會，以消弭「妃憲之爭」，但林俊憲卻說，自己沒有收到通知，並說「黨團會議開會她應該要來啊」。稍早陳亭妃受訪時表示，待會就會碰到，大家不要搞得好像很特別，兩人碰面時再聊一下。至於兩人要說什麼？陳亭妃則說，「一定要跟他拜託，要謝謝林俊憲第一時間在臉書表達支持」。

稍早傳出消息稱，陳亭妃上午九時將前往林俊憲的辦公室親自拜會，以消弭初選的「妃憲之爭」，但陳亭妃一早在電台接受專訪，截至九時仍在電台接受媒體聯訪；而林俊憲則參加民進黨團會議。林俊憲則表示，並沒有收到拜會的消息，並問在場媒體「要拜會喔？」媒體則紛紛問林俊憲「你不知道這件事？」林則說自己不知道有這件事，也沒人通知他。至於會否見陳亭妃？林俊憲則說「黨團會議開會她應該要來啊」，隨後便返回繼續參加會議。

而陳亭妃受訪時表示「自己沒有說」，昨天和林俊憲在電話中說「是不是排個時間拜訪」，林俊憲則說今天兩人都因甲級動員而在立法院，「臉書講得很清楚」。她也表示，待會兩人就會碰到，「大家不要搞成好像很特別」。她也表示，團結沒有問題，她昨天下午就致電台南的立委同事、議會黨團，大部分人都有接到，也拜託他們一起並肩作戰。此外她特別也拜託他們「要把台南做到最大，2026要贏、議員要全壘打，這是最重要的」。

至於碰到林俊憲時會說什麼？陳亭妃表示，要謝謝林在初選結果出爐後第一時間表達支持，昨天打電話給林時也沒有任何狀況，希望媒體不要加油添醋。另對於傳出的「辦公室拜會」，陳亭妃直言「這好像搞得太尷尬了吧？」大家在台南目標一致，2026勝利才能成為2028賴清德總統連任的最大底氣，她強調，一定要讓總統的得票贏過2024年，這是大家的共同目標。

