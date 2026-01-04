傳訊不算性騷？婦幼警：恐觸跟騷法

前立委鄭運鵬助理韓璟指控被黃姓警員騷擾，她上網貼文質疑前天報案時，有警員稱只傳網路訊息及寄送物品，無實際碰面不能提告。新北市三重警分局回應，警員初步了解不構成性騷，但符合跟騷，建議韓提告跟蹤騷擾防制法，未說不能告，也依性騷擾防治法協助提出申訴。

彰化地檢署前檢察官、律師陳宗元說，性騷法處理與性或性別有關的敵意、冒犯行為，跟騷法則針對與性或性別有關的「反覆與持續性」跟騷行為，處理的態樣略有不同，各有側重，有時重疊適用。

陳宗元說，警員未必有義務或能力，判斷當事人遇到狀況及應提告法條，民眾遇類似性騷或跟騷情形，可以洽詢律師，確保自身權益。

他舉例，性騷法有行政及刑事處罰，屬於刑事部分是性騷法第廿五條規定，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部等身體隱私處，可處兩年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金，若是利用權勢或機會則加重處罰，屬告訴乃論罪；若僅是在網路傳訊、送禮物，沒有親身接觸，可能無法以該條論處。

新北市婦幼警察隊表示，對他人實施違反其意願而與性或性別有關之行為，包含以明示或暗示之方式，或以歧視、侮辱之言行，或以他法，而有損害人格尊嚴，或使人心生畏怖、感受敵意或冒犯，就構成性騷。

婦幼隊指出，跟騷法構成要件則是以電話、電子通訊、網際網路、圖畫、聲音、影像等各種方式，違反被害人意願，反覆或持續進行監視、觀察、跟蹤或知悉行蹤，例如不顧被害人拒絕，持續要求約會或交往。

婦幼隊說，警方受理跟騷報案後會立即展開調查，依職權或被害人請求，核發書面告誡給跟騷行為人，必要時會協助被害人聲請保護令；民眾若遭遇相關情形，應保留通聯紀錄、影像、訊息截圖等證據，立即報警，以保護自身安全。

