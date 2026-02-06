傳訊息別問「你有空嗎」！專家教正確提問法：直接把「動機」說出來

不少人都會問「明天你會在公司嗎？」「今天晚上你有空嗎？」其實這樣的方式對於溝通很沒有幫助。口語培訓師王介安於《不見面的說話練習》一書中，分享「不見面溝通」的關鍵要領，從影響力、延伸力、控制力、表演力到文字力等面向切入，結合實際案例進行精準分析，並設計練習題，引導讀者循序累積溝通實力。以下為原書摘文：







提問要把動機講出來



現代人有個有趣的溝通方式，就是只留言提問，但並沒有把動機講出來：

「明天你會在公司嗎？」

「今天晚上你有空嗎？」

「下了班要直接回家嗎？」

「待會兒你會很忙嗎？」⋯⋯

廣告 廣告

這一切聽起來就是，他想跟我們約時間見面，或想找我們協助某些事，但沒把動機講出來，聽到的人只會有個：「？」也只能回覆：「什麼事嗎？」心裡面的OS是：「什麼事說吧！」這樣的感覺不太好。









習慣把話分成「兩段」表達的人，通常是「怕打擾了別人的客氣行為」，但衷心建議：「一段」講完即可，對方聽起來才不會狐疑，也更了解你的意思。下次請直接這樣留言：

「明天你會在公司嗎？如果你在的話，我想去跟你討論訂單的事。」

「今天晚上你有空嗎？如果有空的話，想找你一起吃飯。」

「下了班要直接回家嗎？如果你要直接回家的話，請你幫我買個便當。」

「待會兒你會很忙嗎？如果不忙的話，想請你幫我一件事。」

所以，請別再講話講一半！要客氣，也要有動機，很重要。另外，有些人習慣用傳送鍵當成逗號，訊息就會分成好幾句傳出去。人們在接受訊息的過程的心理感受，會因為看到的內容而影響自己的觀點。

在接受訊息的第一時間會產生一種情緒反應，在第二時間又會有另外一種情緒反應。比方說，你發出了一個訊息對接收者來說，不是愉快的事，他已經在第一時間產生不好的情緒，然後你又斷斷續續地針對同一個事件發許多話語，分句傳送只會讓他不好的情緒更加乘。

分段發話，有時候還會讓接收者心情產生三溫暖的狀態。一個真實的個案是這樣的，主管發了一個訊息給員工：「今天上午你面對客戶處理的事，讓客戶非常不高興。」員工看到了，想說，糟了！又要被數落了！第二句話發來了：「這個客戶常常就是這樣子，情緒很不穩定，你也別放在心上。」員工心想，天哪，嚇死人了！所以，請把該講的話全部寫完，再發送出去吧！





該停止的時候就要停



常常我們和別人在對話的過程當中，有些時候你會覺得對方很囉嗦，而且反反覆覆一直在講同樣的事情，讓人覺得不想再聽，可是又不便打斷他的話，萬一對方是長輩、長官，更難處理這樣的窘境。

而你自己呢？你會有這樣的「毛病」嗎？尤其是從事業務行銷相關工作的人，一般而言，他們會非常積極、熱情地想和溝通的對象分享他的理念、服務、產品，有時候太過積極與熱情，反而會讓聽的人覺得很有壓迫感，好像不買你的東西，很奇怪；好像不買你的東西，不給面子！

如果讓聽的人有這樣的感覺，當然不好。比較符合人性的銷售邏輯，應該是買方的意願度重於一切，也就是以買方的內心感受為主要溝通的聚焦重點。因此，從事行銷業務相關工作的人，我都會勉勵他們，一定要有「適可而止」的能力，這是一種思辨能力。

安德森雖然不是從事業務行銷相關工作，不過人資工作也讓他練就了「碎碎唸」的好本領！知道自己似乎講太多了；知道自己似乎應該停止了；知道對方已經理解了；知道對方可能有點不耐煩了⋯…這是思辨能力，思考與辨別同時存在。

每個人對資訊取得的充足度認知，有時候差距很大，這和個性有關。比較不安全感的個性，他希望你提供給他更多的資訊，讓他可以去分析；比較阿莎力的人，他覺得你講那麼多沒什麼太大用處。

對述說者而言，這是重要的溝通智慧。面對面溝通，還可以從對方的眼神跟表情來猜測對方是否對你的內容滿意，對你訴說的長度是否可以接受。

安德森說：「當我在和同仁溝通的時候，尤其對方沒和你面對面，只透過視訊或電話，在我訴說的過程，沒辦法非常清晰地觀察對方的表情，甚至完全看不到對方表情，從語氣當中也不見得聽得出來他真正的心情，實在很難了解我傳遞的資訊是否足夠還是太多？」

我建議安德森用一些轉折性的話語，來試探對方。這些非常簡單的方法，卻很管用。「我感覺好像講太多了！哈哈！不知道你有什麼其他的疑問嗎？」這樣子的說法，不僅誠懇，而且可以試探對方還想知道什麼。

有些人可能只會想到：「我感覺好像講太多了！哈哈！對不起，耽誤你好多時間。」這是直接想要結束談話的語句，因此並不是很好的句子。

前面那句話，就好很多。因為它有試探性，如果對方回答說：「我沒有什麼疑問了。」表示你真的講太多，如果對方回答說：「關於你講的這個公司的服務流程，你能不能再講詳細一點？」聽到這樣的回答，那真是太棒了，表示他還有意願聽你講下去。

這種體會洞察的思辨能力，是一次又一次的經驗當中慢慢養成的。我跟安德森說，當辨別力越來越強，便可以很快速地分析理解對方的語氣和反應。當你在訴說時，對方反應比較緩慢，回答得有氣無力，這表示對方對你的內容並不太感興趣，那就應該適可而止。

（本文摘自／不見面的說話練習：只用手機、簡訊與視訊，也會成就三分情的厲害溝通術／大田出版）

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

一開口就能打動人心！日溝通專家分享聊天技巧：稱讚他人「好厲害」

聊天如何找話題？別再聊天氣！溝通教練揭「10話題」從這角度開始聊



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為傳訊息別問「你有空嗎」！專家教正確提問法：直接把「動機」說出來