傳訪日碰軟釘子 民眾黨批放話新聞：府、外交部應澄清

民眾黨主席黃國昌25日率青年團訪問日本東京4天，拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，古屋圭司特別邀請訪團進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影 。（民眾黨提供）

民眾黨主席黃國昌25日與台北市議員陳宥丞率青年團訪問日本東京4天，25日拜會日華議員懇談會會長、自民黨眾議員古屋圭司，並進入自民黨總裁高市早苗辦公室合影，引發外界熱議；此外傳出有涉外人士評論，黃的訪問名單都在過水，行個人造勢之實。對此，民眾黨副祕書長許甫27日批評，此放話新聞別讓日本人誤以為「台灣搞事，在講鬼故事」。

《Nownews》報導指出，黃國昌本次欲拜訪包括自民黨副總裁麻生太郎、立憲民主黨主席野田佳彥、超級親台派東京都知事小池百合子與日本維新會高層，但都遭碰軟釘子婉拒，且有涉外人士評估，黃就是用國會議員身分安排訪日，名單沒有突破，宛如過水，行個人造勢之實。

廣告 廣告

許甫27日表示，日本朋友常說「台灣有事，日本有事」，但這則放話新聞，不要讓日本朋友誤以為「台灣搞事，在講鬼故事」。

許甫提及，黃國昌帶青年到日本參訪交流，除了跟國會議員以外，還在街頭看見抗議宣講，甚至參觀社福長照機構，以及跟智庫交流等，帶著青年跟日本朋友有深度交流，也非常感謝日華懇會長古屋圭司在內的國會議員坦承無私分享，讓青年朋友學到很多經驗。

許甫指出，但看到所謂涉外人士把這些國會議員全定義成「不是親台的小咖」，這對國會議員非常冒犯，也是在外交上非常失禮的舉措，希望總統府、外交部跟相關國安單位，一定要出來出面澄清滅火，這樣的新聞跟傳聞，不要讓日本朋友認為台灣搞事且講鬼故事。

【看原文連結】