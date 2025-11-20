傳話鼓勵黃國昌新北市長選到底？蘇巧慧親上火線回應

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

表態參選2026新北市長的民眾黨主席黃國昌昨(11/19)自爆，民進黨新北市長擬參選人、立委蘇巧慧曾透過不少管道鼓勵他，要他選到底，對此，蘇巧慧回應，從未透過任何人傳任何話，希望這種謠言可以適可而止。

國民黨主席鄭麗文、黃國昌昨日下午當面會晤，針對明年的地方選舉，基本定調藍白合作，鄭麗文說，若自己不是最佳候選人又非要破局參選到底者，必要時，就依各黨家規處理。黃國昌則舉例，自己宣布參選新北市長，但也願大局為重，若有更好人選，當然願意支持。

然而，黃國昌卻又爆料，說在選舉過程中民進黨必會見縫插針，像是蘇巧慧就透過很多管道鼓勵他，要他選到底，強力支持他。

蘇巧慧表示，自民進黨選對會確認提名她的那天起，就已做好準備面對一對一的選戰，自己會籌組最強團隊，爭取服務全新北市民的機會。

蘇巧慧說，對其他候選人一向尊重祝福，從未透過任何管道或是授權任何人去傳任何話，影響參選決定，對於這種奇怪謠言，希望適可而止。

