傳說中的新手運！國光女神赴美賭場...僅花320元「爆賺75倍」畫面曝

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星蘇心甯（LaLa）當年是綜藝節目「國光幫幫忙」的人氣班底，憑藉亮麗外型也被封為「國光女神」。近日，蘇心甯在IG中分享到美國旅遊的趣事，透露自己在拉斯維加斯賭場只花10美金（約台幣320元），結果爆賺數十倍，開心直呼：「傳說中的新手運」。

蘇心甯提到她這次前往拉斯維加斯入住的是五星級酒店，她分享飯店外觀設計上相對新穎，而且視野極佳，蘇心甯指出房間落地窗打開，就能夠看到地標巴黎鐵塔、百樂宮音樂噴泉等，夜景可以說是相當美麗，而照片中她也不藏私分享當天的爆乳穿搭，讓網友看了大飽眼福。

值得一提的是，蘇心甯透露正巧樓下有一間24小時不打烊的賭場，於是決定小試身手的她，賭了10美金，沒想到運氣爆棚，不只沒有賠錢，還狂賺749美金（約新台幣2.4萬元），讓平常不碰賭博的蘇心甯開心不已，興奮喊話「發財惹」。

蘇心甯賺了749美金。（圖／翻攝自蘇心甯IG）

