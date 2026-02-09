《傳說對決》聯動《後宮甄嬛傳》！ 網笑：安陵容又要走心了

台北市 / 林彥廷 綜合報導

日前《Garena 傳說對決》發布的十週年年度計畫中，曾預告有全新IP聯動，並放出了「紅牆」視覺圖，再加上近期《後宮甄嬛傳》馬拉松直播出現了《傳說對決》贊助播出，引發網友們瘋猜。對此，《傳說對決》於昨（8）日正式公布與《甄嬛傳》新年特別聯動確認。

《傳說對決》於社群平台中發文表示，《甄嬛傳》新年特別聯動確認，瑪迦x熹妃 & 刀鋒寶貝x溫柔刀：兩大角色華麗降臨傳說戰場，在刀光與權謀交錯之間，一起挑戰成為甄傳說。

隨後也公布甄嬛傳聯動造專屬獎勵，其中表情語音為「臣妾做不到」、回程特效「你的福氣在後頭」，而聯動造型是寧貴人葉瀾依「刀峰寶貝 溫柔刀」以及頭像「溫柔刀 刀刀割人性命」，此外還有在馬拉松中常見的哏加速特效「凌雲峰加速」、榮譽頭銜「傳說代表上香\|/」。

圖片翻攝自 Garena 傳說對決 臉書

消息曝光後讓不少網友紛紛表示，「沒有安陵容 她又要走心了」、「我不行了，代表上香 這一定要拿到」、「凌雲峰加速很有梗，因為凌雲峰很難看」、「戰場要變後宮了....」、「那推完主堡是不是要『皇上駕崩了！！』（？）」、「華妃咧？」等。

