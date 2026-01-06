傳謝典霖轉戰不分區？「掌門人」謝新隆：記者揣測亂寫

地方上人稱「謝董」的謝新隆，在彰化政壇是重量級人物，對於今年縣長選舉，謝家姊弟的動向，最後他的決定才是關鍵。(資料照，記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨彰化縣長提名人選，彰化謝家姊弟動態備受關注，傳聞也被媒體報導，謝家姊弟立委謝衣鳯、彰化議長謝典霖只會有一人出馬競逐，爭取擔任府會龍頭，謝典霖可能改走不分區立委或接姊姊的立委補選，讓出議長寶位扶正副議長許原龍，對此，在地方上人稱「謝董」的謝家掌門人、三大有線公司董事長謝新隆今天下午被問及此事，他嚴正駁斥並強調，是媒體記者自行揣測，選舉之事一切都還在考慮中，還沒有決定，何時決定，他自己也不知道。

今天下午，記者致電謝新隆手機，查證對於謝家姊弟倆選舉動向及報導內容，謝新隆說，媒體報導他還沒看到，但就記者轉述內容，完全沒有這樣的事情，也不可能是這樣，「是記者亂寫啦！」報導記者來了服務處卻沒去問他。

謝新隆表示，姊弟選或不選，他們還沒決定，仍在考量中，外界的揣測跟目前現況完全不符，請大家不要以訛傳訛，隨便亂傳。

