傳警局長林炎田將接台北市警局長？陳其邁：未接獲訊息，私下講非常不捨

圖：高雄市長陳其邁發表對警察局長林炎田的看法。（本報檔案照）

多名高階警官將於一月中旬退休，人事異動引發關注，近日傳出高市警察局長林炎田可能接任台北市警察局長。對此，高雄市長陳其邁回應，目前為止，內政部或警政署並沒有告知相關訊息，私底下實在很不捨。

陳其邁表示，林炎田的人事消息都是從媒體上得知，到目前為止，不管是內政部或者是警政署並沒有告知相關的訊息，他在高雄市的這段期間表現非常稱職，尤其一些重大的犯罪，或是治安事件，都能夠很快而且果斷偵破、打擊犯罪，維護市民財產的安全，這一點表示高度的肯定。

陳其邁指出，警政一條鞭，人事中央也會做最好的一個規劃，但是如果問我想法，私底下我是實在是很不捨，因為在高雄他很認真打拼。

陳其邁強調，對高雄的治安來說，無夜無日這樣拼，這讓很多市民很感動，政務官二十四小時在工作，為人民衝鋒陷陣，我是給予最大的肯定跟祝福。