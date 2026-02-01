傳議員中「800萬頭獎」請珍奶 鍵盤柯南點名松信區

台北市 / 綜合報導

到底是誰那麼幸運？媒體人王瑞德日前在網路上PO文指出，台北市有位議員在節目錄影空檔，突然請喝珍珠奶茶，一問之下才得知，對方中了彩券的8百萬元頭獎。貼文一出引發熱議，網友們透過「排除法」縮小範圍，點名中獎議員的選區在北市松信區，對此不少藍綠議員紛紛跳出來否認，而這名請客的議員，經過追查也發現，原來是洪健益，不過洪健益出面受訪表示，一切都是玩笑話、自己沒有中獎啦。

滿滿珍珠倒進玻璃杯中，加入奶茶搖一搖，一杯珍奶就完成了，日常中的國民手搖飲，也是很多人請客的選項之一，但有人請喝珍珠奶茶掀起惹議，資深媒體人王瑞德，1月30日在臉書發文，說有位台北市議員突然請他喝珍奶，因為他中彩券頭獎800萬元，扣稅後實領640萬元，也讓各界非常好奇，到底是哪一位議員這麼幸運。

台北市議員(國)秦慧珠說：「中了今彩539頭獎的松山區，信義區的幸運兒議員，不是秦慧珠，我很希望是我，可惜不是我。」台北市議員(民)張文潔說：「不是我，到底是誰(中獎)，趕快站出來，我好想請瑞德哥喝珍珠奶茶喔，好想要中獎喔，尤其是在這個初選的期間捉襟見肘。」

松山信義區的議員急忙撇清，不是我不是我，因為鍵盤柯南透過蛛絲馬跡，限縮範圍點名他們，線索包含，如果以台彩1月30日開獎獎號來看，開出1注800萬頭獎的彩券行，就在北市信義區，當地議員，包含藍綠營一一被點名，但人人口徑一致說不是幸運兒，經過追追追，找到這位請客的議員。

台北市議員(民)洪健益說：「那一天上節目的時候，我請了所有在座的人喝了飲料，他們講說為什麼要請喝，我說我中樂透彩啊，年晃哥(節目來賓)就直接講說，啊800萬喔，扣掉稅只剩640(萬)，我當然就順勢說，對對對，真的我沒有中(800萬)。」一句玩笑話掀起追頭獎討論，洪健益強調自己沒中獎，也讓這場各界好奇的，800萬元大夢畫下句點。

