傳變賣名錶、開賓利被酸！嚴凱泰千金豪門穿搭日常曝 手戴378萬鑽錶

記者蔡維歆／台北報導

國產車品牌創辦人嚴凱泰2018年不敵食道癌辭世， 21歲女兒嚴珮瑜近日因將IG帳號設為公開日常生活照、露臉自拍照也一併曝光。隨著照片曝光，她的身份背景與行頭配置隨即被放大檢視，迅速成為話題人物。其中，嚴珮瑜身上最具辨識度的單品，莫過於市價約378萬的「錶王」百達翡麗，連髮圈都是香奈兒。

嚴珮瑜深夜發聲。（圖／翻攝自IG)

嚴珮瑜身上經常佩戴的玫瑰金鑽錶，市價約378萬元，更讓網友驚呼的是她連綁頭髮用的髮圈，都來自香奈兒，眼尖網友發現她全身上下幾乎沒有「平價單品」，不僅身穿克羅心等高端品牌服飾，私下代步更被拍到使用賓利等名車，與自家車廠裕隆汽車形成鮮明對比，也引來部分網友熱議。

而她先前曾被關注及討論的是座車竟非自家品牌，不少網友也因此調侃「連自家的車都不開！」另過去傳出嚴珮瑜祕戀前SBL裕隆球星吳季穎，疑似將爸爸生前收藏的2只名錶去變賣；對此，嚴珮瑜上月29日深夜也在IG上發聲，無奈表示6字：「謠言荒謬至極。」

