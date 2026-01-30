傳變賣名錶、開1800萬賓利被酸！嚴凱泰女兒不忍出面了 6字洩心聲

記者蔡維歆／台北報導

國產車品牌創辦人嚴凱泰2018年不敵食道癌辭世， 21歲女兒嚴珮瑜近日因將IG帳號設為公開日常生活照、露臉自拍照也一併曝光。最被關注及討論的一張照是嚴珮瑜的座車竟非自家品牌，不少網友也因此調侃「連自家的車都不開！」另過去傳出嚴珮瑜祕戀前SBL裕隆球星吳季穎，疑似將爸爸生前收藏的2只名錶去變賣；對此，嚴珮瑜昨（29）日深夜也在IG上發聲，無奈表示6字：「謠言荒謬至極。」

嚴珮瑜深夜發聲。（圖／翻攝自IG)

嚴珮瑜昨日在IG限動上發文，用英文寫道「when a rumor start spreading abt me but its so insanely false i cant even defend myself fr cuz how did they even come up with that」。意思是當關於我的謠言開始流傳，但內容荒謬至極，甚至我根本無力辯解，因為我只想知道：他們到底是怎麼編造出來的？看得出她心情充滿無奈。

而嚴珮瑜曾在13歲那年曾在嚴凱泰追思會上，曝光一封自己寫給父親的信，她感性說道：「那個黃昏在病床邊，我牽著你哭，因為我說不出話來了，說不出話了，所以我一直哭、一直哭，希望你聽得到，也就像你第一次聽到我的哭聲…」，不少人聽完紅了眼眶。正值青春年華的她不時都會在社群帳號上分享生活及各種辣照，外型亮眼的她還帶點成熟感，超「胸」身材更是讓人噴鼻血，讓網友不禁直呼：「原來千金長這樣。」

