傳財劃法不副署！卓榮泰還未公布 蔣萬安先表態

政治中心／黃依婷報導

蔣萬安被問財劃法問題，表態應該要執行。（圖／資料照）

國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，三讀通過反年改修法，各界持續討論與關注。傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法，將以「不副署、不公布」方式進行；行政院長卓榮泰也強調「必將善盡民主憲政守門人的職責」。今（15）日稍早台北市長蔣萬安被問及相關問題時也表態了。

蔣萬安今日前往議會時被問及「副署」爭議時回應，他認為依照憲法與憲政原則，行政院應該要執行財劃法，下秒被問卓榮泰喊出「民主憲政守門人」的看法時，他僅簡短以「謝謝」兩字回應，之後便迅速進入議場。

據了解，傳出總統府與行政院已拍板《財劃法》修法將以「不副署、不公布」方式進行，府院週末密集開會，盤點後續可能因應措施，行政院長卓榮泰昨晚在臉書也發文稱，「我必將善盡民主憲政守門人的職責！」，似乎在為此決定做預告。行政院稍早發出新聞採訪通知指出，卓榮泰將在下午3時30分召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，預料將會對《財劃法》等爭議法案做出不副署決定說明。

行政院新聞採訪通知，行政院下午3時30分於新聞中心舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、發言人李慧芝、財政部長莊翠雲出席。

