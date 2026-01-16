傳賣豆花、加油站打工！資深女星認領補助 近況曝

資深女星田路路近年被爆晚年經濟困頓，甚至傳出賣豆花、加油站打工。（圖／翻攝自田路路的异乡梦、天良逗陣來做伴臉書 ）





曾以混血外貌與歌聲紅極一時的田路路，近年屢被傳出晚年生活不順，甚至一度繳不出水電費，引發外界關注。根據《三立新聞網》 報導，現年68歲的她首度對外回應各種傳聞，也透露近期的生活狀況。

12歲出道紅遍秀場

田路路12歲便踏入演藝圈，曾參加《五燈獎》，並以歌曲〈異鄉夢〉走紅秀場，事業一度攀上高峰。不過她的情感與人生際遇並不平順，曾短暫嫁往日本，婚姻僅維持兩年告終。早年與經紀人男友生下一女，分手後母女分離，直到多年後才再度相認。

演藝事業退潮後，她嘗試過多種工作，包括保險、殯葬相關行業、清潔工作等。媒體人呂文婉也曾在節目《新聞挖挖哇》中透露，她一度經濟拮据到每日花費不到百元，甚至傳出連數百元的水電費都難以負擔，生活狀況令人唏噓。

回應賣豆花、加油站傳聞

針對外界盛傳她靠賣豆花、在加油站上班維生的說法，田路路受訪時表示豆花店並非自己經營，只是協助一名從事類戲劇工作的朋友宣傳。至於加油站工作則屬誤傳，她僅曾在草屯YMCA進修長照相關課程。

她也透露，目前在台中沙鹿租屋生活，房租相對便宜，加上有申請相關補助，日子雖不寬裕但還過得去，也飼養兩隻狗作伴。談及是否復出演藝圈，她則表示，自己已經很久未參與電視或外場演出，那是屬於年輕世代的舞台，「不如就遠遠離開，無須留戀」



