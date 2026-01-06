傳賴卓下鄉宣講總預算 侯友宜籲：應先與在野黨溝通

針對傳出總統賴清德與行政院長卓榮泰，因中央政府總預算案卡關而有意下鄉宣講，新北市長侯友宜今（6）日對此提出看法。他認為，當前最重要且首要的任務，是與在野黨進行有效的溝通與協調，以尋求解決問題的最佳途徑。

新北市長侯友宜。（圖／資料照）

侯友宜指出，他個人在稍早前便已表達過相關想法，如何與在野黨展開充分說明與溝通，進而讓總預算問題得以快速化解，是一項重要的課題。他強調，不論是總統或行政院長，在面對立法院時，都應該秉持互相包容與尊重的基本態度。

賴清德、卓榮泰擬針對中央政府總預算下鄉宣講。（圖／中天新聞）

侯友宜重申，期盼執政團隊能夠正視眼前的問題，並實際採取行動展開溝通協調。他認為，這才是化解當前總預算僵局，最為關鍵且重要的核心作法。

