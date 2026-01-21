傳賴清德勸進鄭朝方奪縣長大位 強力掃黑肅貪助攻牽動新竹選情

傳聞賴清德總統密談2小時，勸進鄭朝方投入年底新竹縣長選舉。（圖：鄭朝方臉書）

媒體爆料竹北市長鄭朝方可能接受民進黨中央徵召投入新竹縣長選舉，掀起新竹縣政壇熱議。儘管鄭朝方一再強調希望把竹北市建設的更有感更好，但目前藍營徐欣瑩和陳見賢因縣長初選，兩大陣營競爭已趨白熱化，綠營在極有機會收復失土的情況下，施政績效相當受肯定的鄭朝方，也再度被點名可能投入新竹縣長選舉，其實並不讓人意外。

鄭朝方去年理查克萊德曼戶外演奏會，再將竹北市推向國際。（圖：鄭朝方臉書）

鄭朝方去年多項大型活動，包括理查克萊德曼戶外鋼琴演奏會、白沙屯媽祖的宗教嘉年華，小野麗莎演唱會等等，成功將竹北市的國際視野推高，就連竹北燈會和多場親子活動，都讓竹北市民相當買單。尤其鄭朝方個人才華洋溢，魅力十足，作詞作曲演唱無一不通。鄭朝方也透露，原本有多個縣市一直邀請理查克萊德曼來台演出，但一直未能如願，完全是個人私交，才讓民眾領略理查克萊德曼的魅力！

媒體爆料，去年12月21日總統賴清德在新竹縣警察局長辦公室，與鄭朝方密談約2個小時，就是勸進鄭朝方參選縣長。不過鄭朝方對是否參選縣長仍不肯鬆口。鄭朝方強調，只想把想做好的事情做好，對於一扯上縣長選舉，甚至跨出竹北市到其它鄉鎮，就被點名是要選縣長，鄭朝方也顯的相當無奈。

據了解，新竹縣藍營縣長初選徐欣瑩和陳見賢兩大陣營廝殺激烈，徐欣瑩被質疑忠誠度不夠，在政黨間跳來跳去！陳見賢則被吳子嘉檢舉涉及土地重劃弊案，甚至被起底曾經是二清掃黑對象，被管訓約3年！連日來網路PTT、爆卦鄉民也對陳見賢黑底掀起熱烈論戰，激烈言論甚至波及黨中央將新竹縣拱手讓給民進黨。

在雙方殺得難分難解之際，藍營初選後要癒合難度不小。原本民進黨中央尊重鄭朝方個人選擇，讓鄭朝方尋求竹北市長連任，不過在藍營內鬨嚴重情況下，鄭朝方的確是綠營最好一步棋。在藍綠多次內參民調中，鄭朝方與徐欣瑩不相上下，綠營要撬動藍綠政治板塊，這次真的是最佳機會。新竹政壇也傳聞，民進黨將在選前加強肅貪掃黑，肅殺之氣讓基層選舉氣氛詭異。一旦在全面掃黑助攻下，鄭朝方是否面臨賴清德總統勸進，扛下新竹縣這長久以來的艱困選區翻盤重責大任，鄭朝方不說，但外界看起來機率真的相當大。（彭清仁報導）