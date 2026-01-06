傳賴清德將下鄉宣講總預算 柯志恩酸：「團結十講」找到新靈感？

中央政府總預算案及1.25兆國防特別預算條例卡關，據傳總統賴清德與行政院長卓榮泰規劃下鄉宣講訴諸民意，引發討論。國民黨立委柯志恩質疑，先前賴清德的「團結十講」，講到第四講就無力為濟，過了大半年賴總統是否找到新靈感，又準備對在野火力全開？

柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩表示，新年才過幾天，傳聞總統賴清德又要下鄉為總預算開講，但預算卡關是因行政院拒編提高軍人待遇和退休警消保障的預算，這是賴、卓二人對國會權責的無理踐踏。總統如真要化解僵局，依憲依法、尊重國會、讓執政黨好好和在野黨協商很難嗎？是不為還是不能？

廣告 廣告

柯志恩認為，民主國家自有化解朝野僵局的方法，賴總統不在體制內尋求溝通解決，卻寧可下鄉宣講，勞師動眾、增加值勤員警負擔不說，如今故技重施，繼續以造謠抹黑攻訐在野黨，如此煽動群眾、升高對立，究竟對問題解決和朝野互動有何幫助？

賴清德。（圖／中天新聞）

對於賴清德批彈劾案是「浪費時間」，柯志恩說，彈劾門檻難度雖然很高，但要制衡一位走向獨裁的執政者，手無寸鐵的在野黨、實非得已，彈劾案使賴總統歷史留名，絕對有其政治意義。反觀2025一整年的「大罷免、大動員」，最後以「大失敗」收場，還造成社會撕裂、仇恨內耗、烏煙瘴氣、最後回到原點，請問到底誰才是「國家亂源」？賴清德批彈劾「浪費時間」，卻對一整年激烈對決的大罷免甘之如飴、衝鋒陷陣，若非事後柯建銘總召坦言他沒有「自作主張」，大家還不知原來賴總統才是這場民主鬧劇的真正主謀，同時也證明過去總統所說的「團結、和諧、對話」一切都是欺瞞全民的大謊言。在他的劇本裡，只有「罷免在野立委」才是優先要務，而「打掉雜質、鬥爭異己」更是他治理的最高價值。

柯志恩指出，莫忘「團結十講」前三講離離落落、錯誤百出、貽笑大方，講到第四講就無力為濟，如今過了大半年，賴總統是否找到新靈感，又準備對在野火力全開？個性決定成敗，事實證明，大罷免的潰敗並未讓掌權者學會謙卑，反而是好了傷疤忘了痛，如今又想藉由總預算充當情勒的籌碼，再把軍購化為抗中的操作利器，今年再度複製2025當家鬧事的劇本。但可想而知其手法，一樣的陳腔濫調、黑白顛倒、胡編瞎掰、一哭二鬧，不同的是，砸下更多的資源、用假民調偽裝、並藉各種宣傳混淆視聽。

卓榮泰。（圖／中天新聞）

柯志恩直呼，大家要有心理準備，賴總統不認輸、不退讓、不妥協，他會重啟強硬的對抗大戲，必然一路演到2026年底選舉。或許被他下令停掉節目的前總統陳水扁應傳授經驗：即使朝小野大，政府如何正常運作，行政立法也能相互尊重。

延伸閱讀

蔣萬安射出「教育革新3箭」！導師減課加薪

台北市長者有福了！蔣萬安宣布「敬老卡功能」重磅升級

蔣萬安重大宣示！台北營養午餐全免費 2-15歲生生喝鮮奶