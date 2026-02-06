傳賴清德將提名徐錫祥接檢察總長 「共諜剋星」陳舒怡升任檢察長 謝名冠破格掌廉政署

[FTNN新聞網]記者吳政峰／調查報導

法務部6日公布2026年檢察長異動名單，其中備受矚目的是高檢署檢察官陳舒怡，她因偵辦共諜案而被中共列為「台獨打手幫兇」，本次獲拔擢出任花蓮地檢署檢察長；而現任彰化地檢署檢察長謝名冠擔任檢察長僅一年，本次破格接掌廉政署，廉政署長馮成可望轉任法務部常務次長，現任常次黃謀信應將調任政務次長，現任政次徐錫祥將升任最高檢察署主任，傳有機會接受賴清德總統提名接任檢察總長。

法務部政務次長徐錫祥傳將接受賴清德總統提名出任檢察總長。（圖／法務部官網）

陳舒怡因偵辦共諜案，1月7日被中共列為「台獨打手幫兇」，國務院台辦陳斌華宣布怒嗆:「陳舒怡甘當『台獨』打手幫兇，羅織罪名，炮製冤案，迫害支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，製造『綠色恐怖』，所作所為性質惡劣、罪行嚴重。特此面向兩岸社會繼續徵集陳舒怡的違法犯罪線索和證據。我們將以事實為依據、以法律為準繩，對陳舒怡依法嚴懲，終身追責。」大動作示威，未料反而意外成為陳舒怡的最佳助選員。

據悉，賴清德認為台灣是民主自由的國家，人民不應受到境外敵對勢力威脅，必須支持被中共恐嚇的檢察官，法務部長鄭銘謙因而力挺陳舒怡，不只勾選她出任檢察長，還直接讓她留在台灣本島，接掌花蓮地檢署，直接跳過依資歷原應接任的金門地檢署。

台灣高等檢察署檢察官陳舒怡（左2）被中共列為「台獨打手幫兇」，將出任花蓮地檢署檢察長。（圖／翻攝自法務部司法官學院官網）

此外，鄭銘謙的子弟兵謝名冠，去年一月才初任檢察長，本次獲得破格拔擢，直接升任廉政署署長。該職除了現任署長馮成是從廉政署主任秘書、副署長一路幹上來的，以往的署長多是直轄市檢察長任滿6年才有資格轉任，而今謝名冠只當彰檢檢察長一年就升任廉政署長，除顯示鄭銘謙對他的信賴，也代表他未來將深受重用。

彰化地檢署檢察長謝名冠將接任廉政署長。（圖／彰化地檢署官網）

現任廉政署署長馮成因長期在廉政署服務，在肅貪與防貪上均有亮點，深受賞識，本次轉任常次，擔任鄭銘謙的幕僚大腦；現任常次黃謀信表現優異，在法制規劃與行政成績上均受好評，轉任政次。

值得注意的是，現任政次徐錫祥可望將升任最高檢主任，可能是檢察界龍頭的異動訊號。徐過去曾借調國安局副局長一職，在國安會上常與時任副總統的賴清德見面開會，能力備受信賴，又深受國安局長蔡明彥重用，時逢現任檢察總長邢泰釗將於5月任滿4年退職，傳出賴清德可能會提名徐錫祥出任檢察總長，咨請立法院同意。

據悉，賴清德考量立法院目前生態混亂，卡著大法官、國家通訊傳播委員會（NCC）等人事案，提名徐錫祥也未必過關，但先給他一個主任職，即便提名最後被國會否決，徐錫祥仍可以主任之姿代理總長一職，算是進可攻、退可守的一個安排。

法務部本次共派6人出任檢察長，除了陳舒怡（司法官班40期結業）以外，餘五人分為現任法務部法制司司長洪家原（34期）與現任台中地檢署檢察長張介欽互調；最高檢書記記官長吳怡明（38期）接任澎湖地檢署檢察長；法務部保護司副司長林秀敏（38期）接任雲林地檢署檢察長；高檢署檢察官趙燕利（39期）接掌金門地檢署；廉政署中部地區調查組組長劉俊杰（41期）接任連江地檢署檢察長。

二審現任檢察長本次未異動，一審現任檢察長異動名單分為宜蘭地檢署檢察長王以文（38期）調任士林地檢署檢察長；橋頭地檢署檢察長張春暉（36期）調任桃園地檢署檢察長；基隆地檢署檢察長柯宜汾（36期）調任新竹地檢署檢察長；雲林地檢署檢察長黃智勇（37期）調任彰化地檢署檢察長；澎湖地檢署檢察長周士榆（39期）調任南投地檢署檢察長；南投地檢署檢察長郭景東（36期）調任橋頭地檢署檢察長；連江地檢署檢察長林彥良（40期）調任屏東地檢署檢察長；金門地檢署檢察長王柏敦（40期）調任宜蘭地檢署檢察長；花蓮地檢署檢察長陳佳秀（37期）調任基隆地檢署檢察長。

此外，現任士林地檢署檢察長張云綺任滿6年，調任高檢署主任檢察官；桃園地檢署檢察長戴文亮亦調任高檢署主任檢察官；屏東地檢署檢察長陳盈錦2月23日退休；另有台北、新北、苗栗、嘉義、台南、高雄、台東等7個地檢署檢察長未異動。由於部分人事案須報行政院奉核，全部職位約在2月底、3月初才會完成異動。

