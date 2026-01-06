傳賴清德將為總預算下鄉宣講 藍發言人揭「兩大目的」

中央政府總預算案及1.25兆國防特別預算條例草案卡關立法院，傳出總統賴清德與行政院長卓榮泰規劃下鄉宣講，直接訴諸民意。對此，國民黨發言人江怡臻批評，賴清德此舉是將總統格調做成名嘴，並非真心溝通，而是意圖製造對立與謠言。

國民黨發言人江怡臻。（圖／中天新聞）

江怡臻於今（6）日參與在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德連元旦談話都會選擇批評在野黨，讓人懷疑他下鄉宣講時，究竟會好好解釋預算，還是藉機「潑髒水」，她預料賴清德很難不在宣講時猛烈攻擊在野陣營。

賴清德、卓榮泰擬針對中央政府總預算下鄉宣講。（圖／中天新聞）

江怡臻認為，總預算案卡關的癥結點在於行政院不遵守法律，對於立法院三讀通過的法案卻不編列預算，此舉是行政院帶頭違法，霸凌立法權。她痛批，賴清德不僅沒有要為此低頭，反而要下鄉宣講，這顯示其目的並非溝通，而是為了造謠。

江怡臻進一步分析，賴清德下鄉宣講有兩個主要目的。其一是為了反制在野陣營可能就彈劾總統案在各地舉辦的公聽會；其二則是藉此繞過立法院，規避向國會進行國情報告的責任，直接與人民溝通，挑戰現行體制。

