傳賴清德將訪宏國、過境美國 吳思瑤說話了

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述知情人士的說法稱，總統賴清德有意出席「立場親台」宏都拉斯候任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）1月27日的就職大典，外界關注台宏是否有望復交，以及川普政府是否同意賴總統過境美國。對此，綠委吳思瑤今（15）日表示，目前相關說法恐怕也只是揣測，且一如過往總統府的做法，若有行程安排確實，都會第一時間向國人與社會清楚報告。





據報導，北京當局新的戰略盤算將在本月稍晚面臨首次重大考驗，知情人士透露，台灣總統賴清德已表態有意出席宏都拉斯候任總統阿斯夫拉的就職典禮；而一名台灣的外交部發言人去（2025）年12月曾指出，我國願在不設任何前提條件下，與包含宏都拉斯在內的所有國家進行接觸。

報導又稱，北京當局正密切關注，川普政府是否會允許賴清德在前往中美洲途中過境美國（這項禮遇去年曾被拒絕）；至於總統府發言人郭雅慧則強調，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程，將循例適時向國人公開說明。

今早9時，立法院全院委員會召開「對總統提出彈劾案」第2場公聽會，吳思瑤於行程中在群賢樓9樓外，短暫接受媒體聯訪。

關於賴總統有望出訪宏都拉斯一事，吳思瑤說，國防、外交就是總統重要的職權，在各種方法或努力，能讓台灣再一次被世界看見，透過所有外交作為，也不只出訪，賴總統都努力在進行當中。

有無出訪規劃部分，吳思瑤重申，相信就如同過往總統府的做法，如果有行程安排確實都會第一時間向國人、社會清楚報告；現在媒體傳出有關總統要出訪的行程消息，「我想目前恐怕也只是揣測，我們沒有相關的資訊」。





