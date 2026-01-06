傳賴清德擬下鄉宣講總預算 黃國昌建議講為何不公布法律、不依法編預算

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

今年度中央政府總預算案尚未交付立法院各委員會審查，1.25兆國防特別預算條例也遲無法排進立法院議程，傳出總統賴清德、行政院長卓榮泰將為此下鄉宣講。民眾黨主席黃國昌今（6）日被問及此事時表示，老實說不知道要宣講什麼，但他建議，第一，可以下鄉宣講國會三讀通過的法律，為什麼可以不公布？第二，國會通過三讀通過法律，他們公布了，為什麼可以不依法編列預算？

民眾黨記者會。（圖／民眾黨提供）

民眾黨今舉行「賴政府惡意賴帳：台灣民眾黨啟動團體訴訟、為退休警消討公道」記者會。黃國昌受訪時說，賴清德跟卓榮泰放話要下鄉宣講，老實說，他不知道要下鄉宣講什麼，但他滿誠懇給建議。第一，他們可以下鄉宣講，國會三讀通過的法律，他們為什麼可以不公布？第二，國會通過三讀通過法律，他們公布了，為什麼可以不依法編列預算？第三，他們要下鄉宣講，全國各地他相信據點最多的，要提供一般人民最多服務的，就是警察局分局、派出所、消防隊，就每個警察局 分局、派出所、消防隊去說清楚講明白，對於這些辛苦退休警消，賴債不給、欠錢不還是什麼道理，是什麼樣國家跟政府，這樣在踐踏警消權益。

黃國昌說，對於總預算，民眾黨立場非常清楚，要國會依法審議，就請依法編列，前年為禁伐補償的事情，賴清德、卓榮泰已經鬧過一次，「賴清德卓榮泰你們鬧夠了沒？」



