傳賴清德擬出席宏都拉斯「親台派」總統就職典禮？總統府：純屬臆測

記者盧素梅／台北報導

美國《華爾街日報》昨天報導，賴清德總統有意本月前往前友邦宏都拉斯，參加親台派總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的就職典禮，引發中國關注。對此，總統府發言人郭雅慧今（14）日表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

宏都拉斯日前舉行總統大選引發爭議，最後由美國總統川普支持的親台派候選人阿斯拉夫勝出。不過美媒《華爾街日報》昨報導，賴清德有意本月前往宏都拉斯參加27日舉行的新任總統就職典禮，引起中國關注。

對此，郭雅慧表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

