傳賴清德盼卓榮泰親征台北市 蔣萬安回應了

▲台北市長蔣萬安說要專注市政。（圖／北市府提供）

[NOWnews今日新聞] 2026地方大選逼近，台北市長蔣萬安爭取連任，民進黨派誰出戰仍無定數，近日傳出兼任黨魁的總統賴清德原屬意立委吳思瑤，但苦勸仍未果，近期轉希望行政院長卓榮泰親征市長選舉。對此，蔣萬安今（12）日被問到此事時表示，「專注市政」。

民進黨持續備戰2026九合一大選，計畫在農曆年前完成各地縣市長人選布局。根據《鏡報》報導，其中備受關注的台北市長選舉，兼任民進黨主席的總統賴清德原先屬意民進黨政策會執行長、立委吳思瑤出戰，但近期已轉念希望行政院長卓榮泰親征首都，期盼院長級人物親自出馬，擔任選戰領頭羊。

廣告 廣告

對此，蔣萬安今上午出席士林區里長座談被問及此事，但並未多說明，僅稱「我們就是專注在市政上面。」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

證實辛柏毅F-16V戰機曾EGI失效 國防部：將是調查重點

馬文君批子彈對外採購比自製貴3倍 顧立雄曝價格：不要混淆

總預算卡關「基北北桃TPASS恐斷炊」 蔣萬安：努力讓它不中斷