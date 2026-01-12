傳賴清德點名卓榮泰選北市長 吳思瑤「沒聽過」：是覺得他不夠忙？

有網路媒體報導指出，身兼民進黨主席的總統賴清德在綠委吳思瑤無意出戰台北市長後，希望改由行政院長卓榮泰親征。（中時資料照，郭吉銓攝）

面對2026地方選舉佈局，外傳民進黨內派系人士指出，兼任民進黨主席的總統賴清德在綠委吳思瑤無意出戰台北市長後，希望行政院長卓榮泰親征。對此，吳思瑤12日回應，自己真的沒聽到卓榮泰在民進黨討論範疇上，這樣的訊息揣測，是覺得卓榮泰不夠忙嗎？

針對網路媒體報導指稱，賴清德希望卓榮泰選2026台北市長？吳思瑤先是反問「有確定嗎？」並認為卓榮泰身為行政首長，最近有太多議案是行政部門要用心關切，最重要的就是總預算案，以及攸關台灣國防安全的軍購預算。

吳思瑤指出，卓榮泰領導的行政團隊，每天都在強化立法行政溝通、為國際民生而奔忙，「我實在很難想像這樣一個訊息的揣測，是覺得卓榮泰不夠忙嗎？我相信他也沒心思在佈局個人其他選舉規劃，這樣傳聞恐怕只是傳聞，因為我真的沒聽說」。

吳思瑤認為，自己作為資深在地的台北市立委，相信對於台北市選戰佈局的相關資料，自己應當有機會參與或了解期程、人選可能性，「但目前為止，真的沒聽到卓榮泰這3個字在民進黨討論範疇上」。

被問到是否真的沒有考慮參選台北市長？吳思瑤回應，已多次表明自己的戰場在立法院，不管是擔任黨團幹事長或出任政策會執行長，首要任務都是幫助國會內法案審查順利、推動預算審議，「這真的是我眼前的當務之急」。

吳思瑤說，過去多次擔任台北市長候選人重要抬轎角色，包括陳時中參選市長時，自己就是競選總幹事，「無論是誰出戰，黨中央徵召出最適合適任的最強人選，我也絕對會是抬轎的非常重要參與者。」關心台北市，不見得是自己親自披上戰袍參選，在不同角色都能扮演守護台北的重要關鍵力量。

