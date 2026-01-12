傳賴清德點名卓榮泰選台北市長 蔣萬安回應：專注市政

藍綠白持續針對2026大選進行布局，其中台北市長部分，現任市長蔣萬安爭取連任，民進黨要派誰挑戰，成為各界關注焦點。近期傳出總統兼黨主席賴清德原本屬意立委吳思瑤，但是苦勸未果，近期轉而希望行政院長卓榮泰親征。對此，蔣萬安被問到及此事僅回應，「專注市政」。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

近日有媒體報導，有綠營內部人士透露，賴清德原先屬意吳思瑤選台北市長，但苦勸多次仍未果，近期轉而希望卓榮泰出戰。該綠營內部人士還說，台北市長選戰將牽動北台灣選情，而且賴清德要挑戰2028連任，九合一大選當然不能選得太差。

行政院長卓榮泰。（資料照／中天新聞）

蔣萬安今（12）日上午出席「台北市士林區115年市長與里長有約」，期間有媒體問到此事，蔣萬安僅簡短回應，「我們就是專注在市政上面」。

民進黨立委吳思瑤。（資料照／中天新聞）

另外，蔣萬安也提到，面對目前的朝野衝突和僵局，這並非人民和國家之福，他舉前總統陳水扁為例，當時也是朝小野大的局面，但阿扁願意與在野黨的領袖們溝通，賴清德身為總統，也是執政黨主席，面對這種情況，應該與在野黨領袖好好溝通和對話。

