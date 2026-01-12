傳賴清德點名卓榮泰2026戰台北市長 蔣萬安一劍封喉

傳卓榮泰戰北市，蔣萬安回應專注市政。資料照 台北市政府提供



2026選戰布局，傳出民進黨主席賴清德原屬意立委吳思瑤，但苦勸未果，近期轉向行政院長卓榮泰親征台北市長。對此，台北市長蔣萬安今（12日）回應，「我們就是專注在市政上面，謝謝。」

《鏡報》日前獨家披露，有民進黨派系人士指出，身兼民進黨主席的總統賴清德原本屬意政策會執行長吳思瑤出馬挑戰台北市長，但多次苦勸，吳仍未動念，近期已轉意希望卓榮泰能親政台北市長。該人士進一步說明，卓榮泰畢竟是院長級人物親自出馬，是有份量的母雞可以率領小雞打仗。

蔣萬安上午出席與士林區里長有約活動受訪表示，TPASS的相關權益及服務，北市府努力讓它持續不中斷，呼籲行政院針對中央政府總預算案好好與立法院溝通，特別是軍警消權益部分，都應該在總預算案中編列。

蔣萬安並呼籲賴清德總統學前總統陳水扁朝野對話模式，雙方坐下來好好溝通。至於卓榮泰戰北市傳聞，蔣萬安回應，「我們就是專注在市政上面，謝謝。」

