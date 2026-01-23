傳賴清德「很清楚」藍白介選台南並裁示調查 徐國勇還原經過

徐國勇指出，民調屬於社會科學的一環，本就存在一定誤差，「所以要不斷精進，總統的意思是這樣」。（資料照片／陳愷巨攝）





2026九合一大選倒數，民進黨日前完成台南市長初選民調，由立委陳亭妃以60.8%支持度，小幅領先同黨立委林俊憲的58.1%，確定代表民進黨參選台南市長，未來將對決國民黨立委謝龍介。不過，近日傳出民進黨中執委黃守達認為初選過程遭藍營介選，引發賴清德關注。對此，民進黨秘書長徐國勇今（23日）親自還原賴清德原意。

根據《TVBS新聞網》報導，民進黨中執委黃守達在中執會中指出，嘉義縣、高雄市的初選民調中，國民黨對手支持度表現都差不多，但在台南市民調結果中，謝龍介對上陳亭妃與林俊憲，支持度分別落在20多%與10多%，質疑差距過大不尋常，建議黨中央進一步了解是否有介選情形。

對此，總統賴清德回應表示，自己出身台南、也曾擔任台南市長，對地方政治生態相當熟悉，對於是否有藍白介選，他心中也很清楚，並指示相關單位在不影響選舉的前提下，研究如何避免藍營介入。

民進黨秘書長徐國勇今天（23日）受訪時則進一步還原賴清德談話原意，強調「藍白介選又不是現在才開始，他們早就在介選了」，黨內早已有因應機制，包括透過「排藍」或加權方式調整樣本，而對比式民調本身就是排藍，因此整體民調公平、公開且公正，並無問題。

徐國勇指出，民調屬於社會科學的一環，本就存在一定誤差，「所以要不斷精進，總統的意思是這樣」。（責任編輯：卓琦）

