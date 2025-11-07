傳賴總統下令重啟核三放棄綠電！ 經部駁斥：無此事

有媒體以有媒體報導總統賴清德近日召見經濟部長龔明鑫，指示2027年前處理好核三重啟，「不要再搞綠電」。經濟部發聲明部長未曾接獲此指示。(圖／報系資料照)

核電廠要不要重啟近日熱議，有媒體以幕後報導總統賴清德近日召見經濟部長龔明鑫，指示2027年前處理好核三重啟，甚至直呼「不要再搞綠電」。經濟部發聲明駁斥「完全子虛烏有」，部長龔明鑫未曾有接受總統任何相關指示，媒體報導應經過查證。

經濟部重申政府持續推動二次能源轉型、持續推動多元綠能及減碳；而政府部門對於核電的立場也向來一致，就是將在「3個原則與2個必須」的前提下審慎評估重啟核電此議題。

台電將依法及電力專業提出評估，預計下個月會有初步評估結論，也尊重核安會專業審查。相關時程皆依法、依專業辦理，不可能指定時間點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜

求救無人理！71歲女絕望殺害102歲失智母 自首心碎喊：我不行了

大樂透連14槓頭獎上看5.6億 「4生肖」最受財神爺青睞、最佳財位在這