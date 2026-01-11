傳賴總統勸進卓榮泰親征北市？ 吳思瑤：未具體聽聞

政治中心／綜合報導

民進黨九合一選戰，傳出賴總統有意勸進立委吳思瑤征戰台北市長，不過吳思瑤始終沒點頭，有網媒指出，總統轉而希望由行政院長卓榮泰親征首都，藉此拉抬選舉士氣，今天吳思瑤親上火線澄清，沒有具體聽聞，也強調自己戰場就在立法院。

總統賴清德（01.04）：「第一名的立委也有來喔。」

在賴總統眼裡第一名立委非吳思瑤莫屬，但這話是不是也在暗指對吳思瑤期望很大，因為根據網媒報導，傳出賴總統有意勸進現任立委吳思瑤出戰台北市長。

立委（民）吳思瑤：「我不管是擔任黨團幹事長，或是現在政策會執行長，我都是把最重要的課題，放在協助立法院法案預算工作，我的戰場就在立法院，我已經多次的表明。」





說的斬釘截鐵，恐怕是心意已決，傳出賴清德多次勸進吳思瑤出戰未果，因此轉念希望由院長級人物親征首都，領頭羊人選就是行政院長卓榮泰，不過若卓揆真的點頭，勢必牽動內閣團隊改組。

立委（民）吳思瑤：「卓院長領導行政團隊有非常多政務要堆動，這恐怕在總預算跟軍購預算解套，會是卓院長領導的行政團隊，眼前最重要的課題，究竟有沒有可能卓院長來御駕親征，來出征北市，我是沒有具體的這些聽聞。」

民進黨六都選戰，台南及高雄初選都在一月中旬進行，但台北跟桃園選區遲遲盼不到人選，黨內開始點兵點將，除了行政院正副院長卓榮泰、鄭麗君，秘書長徐國勇，及立委王世堅、沈伯洋、莊瑞雄都是熱門討論人選。





立委（民）王世堅：「卓榮泰院長他過去不管以學經歷資歷，卓榮泰院長可以說是非常齊備，他來擔任首都市長我覺得非常恰當，畢竟這個選戰，我看其他各黨都準備好了，所以我們就讓最強的出來，趕快帶領我們首都帶領22縣市，大家一起來拚2026選戰。」

隨著選戰逼近，小雞們都期盼母雞趕緊就定，帶領團隊全面開啟選戰模式。

