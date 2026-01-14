傳賴總統擬過境美國！美媒：北京測試新盤算「西半球歸美、台海歸中」

華爾街日報13日報導，美國總統川普推翻委內瑞拉馬杜洛政權，重挫北京在拉丁美洲的布局。知悉北京高層討論的人士透露，中國大陸不再急於短期內在拉美擴張影響力，反而出現一種「交易式」論述，主張「若西半球歸美國人，那麼台灣海峽歸中國人」。

北京採取戰略性後撤，以爭取未來美國在台灣議題上也比照辦理。這套新盤算料將在1月底首度迎來重大考驗。知情人士指出，台灣賴清德總統已表達有意出席宏都拉斯新總統阿斯夫拉1月27日的就職典禮，北京密切關注川普政府是否會允許賴總統過境美國。

中國多年來在拉丁美洲逐步擴張影響力，卻被川普對委內瑞拉的突襲行動一夕打亂。儘管如此，北京也把美方以武力推翻馬杜洛視為一種訊號，強化北京以核心利益為優先的論述，而其首要目標正是台灣。但這套盤算不代表中國把美國行動解讀為立即對台動武的綠燈。

報導指出，川普去年重返白宮以來，中國便注意到自身在拉美的影響力下滑。墨西哥對中國電動車加徵50%關稅、向華府靠攏；巴拿馬退出一帶一路，並允許美軍在運河附近基地輪調駐留；2023年才與台灣斷交的宏都拉斯也出現動搖，阿斯夫拉更傳出將與台灣恢復邦交。

眼見在拉美連連失利，北京去年12月發布政策文件暗示不會在拉美退場。華爾街日報描述，這個立場未來恐成為籌碼，被用於爭取華府在台灣議題上讓步。

如今，中國被委國欠了一大筆帳，還要面對把川普視為優先的新卡拉卡斯政權，川普甚至自封「委國代理總統」。

接近白宮的分析人士說，美國可能以投資案取代中國在委國的基礎建設布局，並以協助債務重整為交換，換取美企獨家開採委國石油的權利，實質上排擠中國。

知情人士說，北京目標已轉為防守，力求在委油版圖中不被清場；這名人士稱，中國也期待未來美國在台海議題上採取類似的戰略性後撤。也有中國官員考慮，中方可能用多買一點長期美債當作跟美方談判的交換條件。

預計4月在北京登場的川習會，可能成為北京新盤算的真正戰略考驗。知情人士說，中方希望藉此試探：川普在西半球的「美國優先」重點，究竟是給中國一個加強自身周邊區域掌控權的契機；抑或對委行動只是美國在全球重新展現、強化其力量的第一步。

