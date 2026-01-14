傳賴總統月底擬出訪、過境美國 總統府：純屬臆測

總統府發言人郭雅慧。圖/聯合報系資料照片

外媒報導，賴清德總統已表達有意出席宏都拉斯新總統阿斯夫拉1月27日的就職典禮，北京密切關注川普政府是否會允許賴總統過境美國。總統府發言人郭雅慧表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

華爾街日報13日報導，美國總統川普推翻委內瑞拉馬杜洛政權，重挫北京在拉丁美洲的布局。知悉北京高層討論的人士透露，中國大陸不再急於短期內在拉美擴張影響力，反而出現一種「交易式」論述，主張「若西半球歸美國人，那麼台灣海峽歸中國人」。

廣告 廣告

報道稱，北京採取戰略性後撤，以爭取未來美國在台灣議題上也比照辦理。這套新盤算料將在1月底首度迎來重大考驗。知情人士指出，台灣賴清德總統已表達有意出席宏都拉斯新總統阿斯夫拉1月27日的就職典禮，北京密切關注川普政府是否會允許賴總統過境美國。

【看原文連結】

更多udn報導

奇門引動財庫日 存入「這數字」 馬年財氣旺

北捷「2站」轉乘崩潰 通勤族：像下18層地獄

社區群組狂推家電團購 過來人：價差很明顯

受困機場或異國不怕 旅遊作家必帶9樣物品