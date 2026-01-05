傳賴、卓規劃下鄉宣講總預算 鄭麗文批：擺明不想面對問題的癥結

國民黨主席鄭麗文（左三）1月5日和四位副主席張榮恭（前左起）、李乾龍、蕭旭岑（前右二起）、季麟連、立委吳宗憲（右一）等人前往宏國大樓，親頒最高顧問聘書給前立法院長王金平，正式完成聘任。（圖／侯世駿攝）

面對總預算案在立法院卡關，傳出賴清德總統與行政院長卓榮泰將親赴第一線下鄉談總預算卡關。國民黨主席鄭麗文今（5）日表示，賴總統與卓榮泰劃錯重點了，總預算之所以沒辦法順利地送到立法院，是因為賴總統不尊重國會三讀通過的法案；並指出，現在擺明賴總統不想面對問題的癥結，只想提早開打選戰，透過民粹政治，製造不必要的對立與憲政僵局，絕非國家、百姓之福。

鄭麗文今日率四名副主席拜訪前立法院長王金平並正式聘請王金平擔任最高顧問。受訪時被問及賴清德、卓榮泰將下鄉談總預算卡關，鄭回應，賴總統與卓榮泰劃錯重點了，總預算之所以沒辦法順利地送到立法院，是因為賴總統不尊重國會三讀通過的法案，其中包括預算的編列，對於軍公教警消非常重要的福利案，如果賴總統、卓榮泰真心關注台灣的國防力量，那麼職業軍人的待遇、榮辱是核心中的核心。

鄭麗文說，提高軍人待遇，為什麼要遭到執政當局無情的拒絕，這對軍人的士氣，無疑是嚴重打擊，如何提振國軍士氣、如何期待國軍能保家衛民呢？如果這一點總統跟行政院長都做不到，那又如何來審查總預算。

鄭麗文表示，現在擺明賴總統不想面對問題的癥結，只想提早開打選戰，透過民粹政治，製造不必要的對立與憲政僵局，絕非國家、百姓之福。

鄭麗文強調，在野黨有最大的誠意，也希望憲政能順利運轉，但解鈴還須繫鈴人，問題癥結在賴總統的心魔，雖然是少數總統，仍舊可以透過智慧，跟國會共商國是、推動國政，而不是任性、耍賴，希望賴總統可以重新端正心態，做一個全民總統，而不是心心念念的，把在野黨當成假想敵，敵人不在台灣內部，希望賴總統能三思。

