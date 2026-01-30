傳超級盃期間ICE進駐 緊張情勢升高、商家生意恐受影響

第60屆超級盃(Super Bowl 60)定於2月8日舉行，活動舉辦將適逢川普政府移民政策引發愈趨緊張情況、以及本月在明尼阿波利斯發生兩起致命移民執法局(ICE)槍擊事件的背景，目前未知確切會有多少聯邦執法人員可能被部署到灣區，以及他們的角色為何。

NBC BAY AREA媒體報導，歷史上，國土安全部在重大國家體育賽事期間、會與其他執法機構合作，主要關注假冒商品、人口販運和安全檢查等問題。但今年，當地官員和移民律師表示，他們關切大量聯邦執法人員激增、會對當地移民造成影響，因為ICE預算大幅增加，並且當局正在執行前所未有的執法重點。

因此，在李維體育場(Levi's Stadium)場內進行最後的準備工作的同時，場外也正在進行另一種準備工作。

聖荷西市議員奧迪茲(Peter Ortiz)表示，他從不同管道得知，ICE將在超級盃比賽前一周的周五抵達，並在超級盃舉辦地點出現。他支持諸如設立「無移民執法局區」(ICE-free zones)政策，以對抗聖塔克拉拉縣的移民執法行動。他也警示民眾在超級盃期間注意安全。

奧迪茲認為，若具有複雜的移民身分，他個人建議不要去超級盃。因為風險太大。有許多商家和攤販都正在掙扎，他們必須自己做出決定。

李維體育場所在地聖塔克拉拉市市長吉爾莫(Lisa Gillmor)表示，她並不清楚ICE進駐的消息，但明白緊張情勢升高，她的首要任務是保障所有人的安全。

吉爾莫表示，聖塔克拉拉市對超級盃和世界盃等賽事的責任，非常明確，就是保障民眾安全。這項工作由警察部門負責，重點在於準備、協調和保護所有在場人員，包括球迷、工作人員和周邊社區。聖市警察局長也在社交媒體上發布影片，強調有關移民執法的關切。

儘管國土安全部表示沒有透露未來的行動或討論人員安排，但公共事務助理部長麥克勞夫林(Tricia McLaughlin)聲明指出，合法居住並且未違反其他法律的人，無需擔心。聲明強調，國土安全部致力於與地方和聯邦夥伴合作，確保超級盃所有參與者安全，就像在每一場重大體育賽事所進行的工作一樣。

據體育場附近的商家，民眾對ICE行動的擔憂正在產生連鎖反應，其影響遠不止於公共安全。這些商家原本希望超級盃能提振他們的生意。一名不願透露姓名的當地餐車業主透露，他們的生意非常冷清，看到周圍所有的地方都很冷清。看不見人潮。業主表示，許多顧客是移民，當他們留在家裡時，商家生意就會下降。

公共事務官員並非唯一進行準備工作者。灣區各地為移民社區提供法律服務的機構，也表示已做應對準備。

屋崙律師尼布雷梅克(Niko De Bremaeker)表示，一直與合作夥伴保持溝通，針對此議題召開會議。目前很難評估聯邦執法人員激增、會帶來什麼後果，但鼓勵社區民眾密切關注事態發展。可持續關注在當地社交媒體發布的有關ICE活動的任何消息。

這些擔憂也反映在「超級盃禁止聯邦執法局人員入場」（No ICE at the Super Bowl）活動，其已收集到超過16萬3000份簽名請願書，敦促NFL禁止聯邦執法人員進入體育場。NFL尚未對此事發表評論。

