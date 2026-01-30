傳輝達將在北市蓋第二總部？黃仁勳：有那種可能性、很有機會

輝達（NVIDIA）選定北士科設立海外總部，預計在農曆年前與台北市政府簽約。不過近期也傳出輝達考慮在台北設立第二總部，對此，台北市長蔣萬安表示，目前沒有相關訊息，但若輝達提出需求，北市府一定會全力協助；輝達執行長黃仁勳則說，「有那種可能性、甚至很有機會」。

黃仁勳昨（29）日下午抵達台灣，此行行程包括參加輝達台灣分公司的尾牙，並規劃在台停留數日。對於外界關注第二總部議題，黃仁勳表示，輝達在台灣有很多員工，也有許多供應鏈夥伴與客戶，近來在台灣的工作量成長非常快，員工也非常努力，「這裡有很多很棒的人」，因此他認為「應該要有越多據點越好」，第二總部確實存在可能性。

針對輝達第二總部的傳聞，台北市長蔣萬安則表示，目前沒有相關訊息，但若輝達提出需求，北市府一定會全力協助。至於是否會與黃仁勳見面，蔣萬安則說，市府會持續與輝達保持聯繫，也理解黃仁勳來台停留時間、行程安排相當緊湊，相關安排仍須配合對方整體行程。

另外，台北市副市長李四川也提到，若輝達第二總部選址在洲美國小預定地，可能涉及土地變更等相關事宜，不過市府會全力協助，並依程序報請內政部審議。

台北／黃品寧 責任編輯／周瑾逸

