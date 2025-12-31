傳輝達斥資收購以色列AI21 Labs 著眼吸納AI人才

（中央社耶路撒冷30日綜合外電報導）以色列「經濟學家報」（Calcalist）今天報導，AI晶片大廠輝達（Nvidia）正與以色列新創公司AI21 Labs深入談判，打算以最高30億美元收購。

路透社報導，輝達拒絕對此事置評，AI21 Labs則暫未回應媒體詢問。

在2023年一輪募資中，AI21 Labs的估值達14億美元，那輪的投資人包括輝達與Alphabet旗下Google。

AI21於2017年由電腦科學家沙舒亞（Amnon Shashu）等3人創辦，是一家因人工智慧（AI）熱潮而受益的新創公司，深受投資人矚目。沙舒亞同時也是自駕車技術開發商Mobileye的創辦人兼執行長。

「經濟學家報」指出，AI21長期尋求出售，與輝達的洽談，最近幾週有顯著進展。

報導又說，輝達主要看中AI21約200人的團隊，這些員工多數擁有高等學位，並「具備人AI開發的稀有專業能力」。

「經濟學家報」表示，收購AI21的交易估值，約落在20億至30億美元之間。

輝達市值已突破4兆美元，成為史上最有價值的企業，正計劃在以色列大規模擴張，在海法（Haifa）南邊基耶帝逢（Kiryat Tivon）興建萬人研發園區，預計2027年動工，最早2031年啟用。

輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）曾形容那座園區是輝達的「第2個家」。（編譯：紀錦玲）1141231