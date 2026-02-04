傳輝達簽約後李四川請辭戰新北 蔣萬安妙回：過年了顧慮我的心情

台北市副市長李四川主責輝達北士科專案，外界關注其是否請辭投入新北市長選戰；市長蔣萬安受訪以玩笑回應。 （資料照片／張哲偉攝）





隨著輝達（NVIDIA）北士科投資案即將簽約，民進黨立委蘇巧慧、民眾黨主席黃國昌已表態參選，國民黨人選仍未揭曉。而主導輝達案的台北市副市長李四川，是否請辭參戰成為焦點。台北市長蔣萬安今天（4日）被問及此事時，以台語幽默回應：「要過年了，考慮一下我的心情好不好？」

蔣萬安今上午出席捷運環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮，面對媒體詢問李四川動向時，以玩笑口吻回應：「要過年了，考慮一下我的心情，好不好？」並強調現階段最重要的是市府團隊持續推動市政，為市民爭取最大福祉。

稍早，台北市研考會主委殷瑋在接受廣播專訪時也提到，蔣萬安曾說，不論李四川身在何處，「心都在一起」。殷瑋表示，李四川三年來對北市府市政推動幫助極大，自己也從李副身上學到許多，不僅是工程專業能力，面對公眾的溝通魅力也令人印象深刻。

面對李四川、現新北市副市長劉和然呼聲最高，新北市黨部主委黃志雄2日表示，目前的基調是過年前確定人選，因為年後要與民眾黨展開協調。目前藍營小雞也非常焦慮，畢竟綠營人選底定，藍營仍未定案，內部也有壓力，而考量雙方目前各自有公務，所以不宜在公開場合強烈表態或說明，因此目前仍以協調為主，協調不成就會初選。（責任編輯：王晨芝）

