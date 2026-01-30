財經中心／台北報導

輝達執行長黃仁勳來台第二天，上午去南港的新辦公室，接受員工提問，同時安排與鴻海董事長劉揚偉會面。最新還傳出，輝達可能在台灣蓋第二總部，地點還打算選在鄰近北士科T17、18的洲美國小預定地。今天黃仁勳也做出回應，的確蠻有可能，因為台灣員工數量不斷增加，會需要更多辦公空間。

輝達執行長黃仁勳：「你喜歡我的新髮型嗎，這是我最喜歡的髮型。」

頂著剛剪好的新髮型，輝達執行長黃仁勳神清氣爽，準備上工，要與員工面對面問答。

輝達執行長黃仁勳：「（員工）他們向我提問很多問題，比媒體的問題多很多，有時候是跟輝達產品有關，有時候是關於文化生意上的，我會向他們解釋所有事情，只要是他們想知道的，所以公司會議很有趣。」

傳輝達考慮在北市蓋第二總部？ 黃仁勳：蠻有可能

黃仁勳南港會面劉揚偉 透露輝達徵才「台灣也在規畫內」。（圖／民視新聞）



去年11月輝達團隊已先搬到南港，黃仁勳第一次造訪，也選在這裡與鴻海董事長劉揚偉開會。

鴻海董事長劉揚偉：「我啊我會不會出席（兆元宴），很難得的活動我會參加。」

不過，輝達不只要再T17、18蓋新總部，還傳出可能再蓋第二總部，而且地點選在洲美國小預定地，基地面積4.6公頃，原本要作為國際羽球館使用，距離輝達T17、18基地很近，開車五分鐘。

輝達執行長黃仁勳：「這聽起來很棒我喜歡，我們應該要有，越多辦公室越好，因為在台灣有很多員工，有很多很多供應鏈夥伴，所以我們在台灣的業務，成長非常地快，我非常開心可以在這裡蓋總部，（所以是有機會的嗎）有機會，甚至是蠻有可能的誰知道呢。」

傳輝達考慮在北市蓋第二總部? 黃仁勳:蠻有可能。（圖／民視新聞）

台北市長蔣萬安：「目前沒有相關訊息，但如果輝達提出需求，我們一樣會給予協助。」

第二總部雖然還沒定案。但經濟部已通過輝達在台增資33億元，作為大樓和園區土地取得、開發的來源。首座台灣總部一但落成，黃仁勳也有機會參加典禮。

輝達執行長黃仁勳：「如果之後有典禮我當然會加入，我很期待。」

黃仁勳強調，台灣團隊不斷在擴大，樂觀其成，也期待週五晚上的尾牙，要與員工同歡。

