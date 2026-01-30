傳輝達要在北市設台灣第二總部？ 黃仁勳：聽起來不錯 北市府回應了

台北市 / 林李翰 綜合報導

輝達（NVIDIA）傳出將在台北市士林洲美地區增設第2總部，輝達執行長黃仁勳今（30）日表示，「聽起來不錯，我喜歡」。而台北市長蔣萬安也回應，目前並未掌握相關資訊。至於是否會面？蔣萬安仍說，持續與輝達保持溝通，非常理解黃仁勳行程緊湊，一切配合行程安排。

黃仁勳昨（29）日抵達台灣，今（30）日上午9點30分接受訪問。針對外部傳出輝達可能在台北增設台灣第2總部，黃仁勳說，「聽起來不錯，我喜歡」。輝達應該盡可能多建造幾個，因為在台灣有很多員工、供應鏈合作夥伴和客戶。輝達在台灣成長非常快，員工在這裡工作非常努力，這裡有很多優秀的人。

廣告 廣告

媒體追問輝達是否有機會在台北市設立第2總部？黃仁勳透露，「有可能、甚至還有機會」（possibility and maybe even probability）。

黃仁勳強調，建造工廠並不容易，因為技術一直在變化，設備可以買到，但是將設備和製程技術整合起來相當困難，而且科技進展迅速，逐年越來越先進，台積電和半導體業是最複雜的製造工作之一。

針對輝達可能在台北增設台灣第2總部，點名洲美國小預定地作為選址，蔣萬安則回，目前市府並未接獲任何正式訊息或具體提案。並強調，若未來輝達提出進一步需求，市府一樣會提供必要協助。

媒體詢問，是否會跟輝達執行長黃仁勳見面？蔣萬安表示，市府都會持續跟輝達保持聯繫，這一次也理解，黃仁勳來台灣停留時間的行程非常緊湊，一切也都是要配合他整個行程的安排。

原始連結







更多華視新聞報導

黃仁勳訪台前「美中續角力」 台北市民樂看輝達總部

黃仁勳抵台是否會面 蔣萬安：持續保持聯繫

黃仁勳又要來了！ 北市府盼輝達台灣總部「6月開工」

